Максим Сиденко стал главой Заводского района Саратова

Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко уходит с этой должности возглавлять Заводской район.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, Сиденко начнет работу там с понедельника.
Нынешний глава района Владимир Чирсков продолжит работать первым заместителем у Максима Сиденко.
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