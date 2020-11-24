Жители Саратова начали сами заливать катки

Жители микрорайона «Звезда» в Саратове не стали дожидаться официальных катков и залили его сами.
- Заработал первый в городе бесплатный каток, — сообщается в официальной группе микрорайона.
В комментариях звучат слова благодарности активистам. Горожане отмечают, что они вместе с детьми сами готовы чистить каток.
- Надеемся, что муниципалитет города Саратов и министерство спорта Саратовской области возьмут курс на популяризацию спорта и здорового образа жизни и наконец-то начнут повсеместно устанавливать ледовые катки и спортивные площадки, — говорится в сообщении в группе микрорайона «Звезда».
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