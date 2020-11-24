Иномарка в Саратове мешает коммунальщикам работать

Фото ООО «КВС»

В Саратове коммунальщикам мешает Toyota.

- Специалисты не могут приступить к работам на Федоровской, 5 из-за припаркованного автомобиля с госномером о680ас64, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Разыскивается владелец. Все, кто его знает, позвоните в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

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