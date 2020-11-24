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В Минздраве разъяснили, для чего нужно тестирование на коронавирус

Названы группы граждан, которые подлежат обязательной проверке
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на брифинге 24 ноября рассказал о тестировании на коронавирус.

По его словам, среди тех категорий граждан, которые должны быть протестированы в обязательном порядке, примерно 400 — это медицинские работники.

Подавляющее большинство тех, кто направляется на сдачу теста, — это пациенты, которым выдано соответствующее предписание врача.

Он пояснил, что тестирование необходимо в случаях контактирования с зараженным, если выявлены признаки заболевания, при пневмонии, при возвращении из-за рубежа или по предписанию Роспотребнадзора.

- Чем больше тестирования, тем больше вероятность выявления и можно будет применить необходимые меры, — отметил Станислав Шувалов.

Кроме того, он напомнил, что граждане могут сдать тесты самостоятельно. Однако статистика свидетельствует, что в этих случаях выявляемость коронавируса заметно ниже, чем когда имеется предписание врача.

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