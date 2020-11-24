Следователи СУ СКР подарили детям-сиротам Красноармейска обеззараживатель воздуха

СУ СКР по Саратовской области подарило детям-сиротам рециркулятор воздуха Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области сотрудники СУ СКР уже десять лет оказывают шефскую помощь 14 детским специализированным учреждениям.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, следователи оказывают детям социальную поддержку, проводят воспитательную работу, поздравляют с праздниками, стараясь порадовать детей, лишенных родительского внимания.

В мае 2009 года в радиоэфире местной радиостанции прозвучала информация о нуждаемости трехлетнего воспитанника детского дома №2 Саратова Ванечки в детском манеже, так как в учреждение впервые распределен ребенок этого возраста. Сотрудники следственного управления откликнулись на просьбу. Для малыша был приобретен манеж, ходунки и другие необходимые вещи.

Впоследствии, в связи с реорганизацией учреждений социальной сферы, воспитанники детского дома переведены в ГБУ Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» города Красноармейска. Там сотрудники следственного управления взяли под свое шефство новых воспитанников.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В непростое время, в условиях пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, для воспитанников центра на личные средства сотрудников аппарата следственного управления приобретен бактерицидный рециркулятор воздуха, необходимый для обеззараживания воздуха внутри помещений.

Администрация центра выразила благодарность и признательность сотрудникам управления за оказанную благотворительную помощь, понимание проблем детей-сирот и желание помочь им. Ребята подарили следственному управлению картину, сделанную в технике живописи на бересте.

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