Верхний ярус набережной в Саратове сделают пешеходным

В Саратове верхний ярус набережной Космонавтов сделают пешеходной зоной.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, такое решение принято в соответствии с решением комиссии технического (координационного) совета по вопросам городского хозяйства.

Также дорожные знаки пешеходной зоны установят на участке от Некрасова до гостиницы «Словакия», включая площадь Гагарина, и по 2-й Садовой от Чернышевского до Новой набережной.

Одностороннее движение введут по Белоглинской от улицы 53-й Стрелковой дивизии в сторону Рахова и по Бахметьевской от Рахова до Горького.

Эти территории входят в большое пешеходное кольцо Саратова. Его создание инициировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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