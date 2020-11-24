Частный нежилой дом сгорел ночью в Саратове

Частный дом полыхал на Большой Горной. Фото Дмитрия Черного из группы "Саратов онлайн"

Ночью в Саратове горел частный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ЧП случилось в доме №198 по улице Большая Горная.

Официально в доме никто не проживал. На месте работали четыре расчета, пострадавших нет.

Огонь уничтожил строение, была угроза распространения на соседнее здание.

На месте работали четыре пожарных расчета. Фото Дмитрия Черного из группы "Саратов онлайн"

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.