Погода в Саратове 24 ноября: Туман и гололедица

В Саратовской области днем 24 ноября ожидается облачная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, после ночного снегопада осадки немного ослабнут, возможно, перейдут в фазу мокрого снега и дождя.

При этом температура сохранится в диапазоне -2... +3 градуса, что вызовет туман, наледь до 11 мм.

На дорогах образуется гололедица. ГИБДД предупреждает об опасность скользкой дороги и просит водителей и пешеходов соблюдать максимальную осторожность.

Сохранится порывистый юго-западный ветер.

Для сравнения: год назад 24 ноября осадков не было, зато было заметно холоднее - до +6 градусов.

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