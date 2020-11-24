Погода в Саратове 24 ноября: Туман и гололедица

В Саратовской области днем 24 ноября ожидается облачная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, после ночного снегопада осадки немного ослабнут, возможно, перейдут в фазу мокрого снега и дождя.
При этом температура сохранится в диапазоне -2... +3 градуса, что вызовет туман, наледь до 11 мм.
На дорогах образуется гололедица. ГИБДД предупреждает об опасность скользкой дороги и просит водителей и пешеходов соблюдать максимальную осторожность.
Сохранится порывистый юго-западный ветер.
Для сравнения: год назад 24 ноября осадков не было, зато было заметно холоднее - до +6 градусов.
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