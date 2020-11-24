В селе под Энгельсом мужчина до смерти забил старшего брата

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 39-летнему ранее судимому мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он до смерти забил своего брата.
Установлено, что 39 и 49-летний братья 19 и 20 апреля у себя дома в селе Красный Яр распивали алкоголь. Младший начал ссору из-за вещей, которые старший у него брал без разрешения.
В итоге он несколько раз ударил лежавшего на диване мужчину кулаками по лицу и в затылок. А когда тот упал — принялся бить его головой об пол. Пострадавшего госпитализировали, но 4 июня он скончался из-за кровоизлияния в мозг.
Свою вину мужчина не признал. Однако суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.