Один человек погиб и четверо ранены в ДТП на ночной саратовской трассе

На трассе столкнулись два отечественных автомобиля Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области вечером 23 ноября случилось ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, у поворота на село Осиновка примерно в 19 часов.

Один человек погиб, четверо госпитализированы Фото: ГИБДД по Саратовской области

По предварительной версии, 33-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Ладу Калина».

В результате 61-летний водитель «Калины» погиб на месте. Три пассажира — 63-летняя женщина, 21-летний юноша и 17-летняя девушка — госпитализированы. Также в больницу попал 30-летний пассажир «семерки».

Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии Фото: ГИБДД по Саратовской области

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