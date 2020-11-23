Один человек погиб и четверо ранены в ДТП на ночной саратовской трассе

На трассе столкнулись два отечественных автомобиля
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области вечером 23 ноября случилось ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, у поворота на село Осиновка примерно в 19 часов.
Один человек погиб, четверо госпитализированы
Фото: ГИБДД по Саратовской области
По предварительной версии, 33-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Ладу Калина».
В результате 61-летний водитель «Калины» погиб на месте. Три пассажира — 63-летняя женщина, 21-летний юноша и 17-летняя девушка — госпитализированы. Также в больницу попал 30-летний пассажир «семерки».
Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.
ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии
Фото: ГИБДД по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.