В Саратове назначены публичные слушания по присоединению поселков к городу

В Саратове назначена дата публичных слушаний по вопросу присоединения трех муниципалитетов к городу.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, слушания состоятся 24 ноября в 10 часов утра в администрации Волжского района.

Будет рассматриваться вопрос о присоединении к Саратову Красного Текстильщика, Александровского и Багаевского МО.

При этом журналистов в зал заседания не пустят из-за коронавируса.

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