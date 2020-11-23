В Саратове назначены публичные слушания по присоединению поселков к городу

В Саратове назначена дата публичных слушаний по вопросу присоединения трех муниципалитетов к городу.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, слушания состоятся 24 ноября в 10 часов утра в администрации Волжского района.
Будет рассматриваться вопрос о присоединении к Саратову Красного Текстильщика, Александровского и Багаевского МО.
При этом журналистов в зал заседания не пустят из-за коронавируса.
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