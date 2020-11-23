Дистанционное обучение в Саратовской области продлили

«Дистанционку» в Саратовской области продлили Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области продлили дистанционное обучение до 8 декабря.

Постановление подписал председатель правительства области Роман Бусаргин.

На «дистанционку» ушли с 6 по 11 классы школ и студенты профессиональных образовательных организаций Саратова, Балаковского, Балашовского, Краснокутского, Пугачевского, Марксовского, Петровского, Вольского, Ртищевского и Энгельсского районов.

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