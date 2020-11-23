Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Саратовской области полыхает частная конюшня

Животных успели эвакуировать
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Частная конюшня горит под Саратовом

Частная конюшня горит под Саратовом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В поселке Ивантеевка Саратовской области в эти минуты полыхает частная конюшня.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, горит кровля одноэтажного ангара.

Площадь возгорания составила 600 кв. м. На место выехали два пожарных расчета, также работает техника администрации.

Собственники успели вывести животных из помещения, угрозы их жизням нет.

Площадь пожара 600 кв. метров

Площадь пожара 600 кв. метров

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧП