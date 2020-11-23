В Саратовской области полыхает частная конюшня

Частная конюшня горит под Саратовом Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В поселке Ивантеевка Саратовской области в эти минуты полыхает частная конюшня.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, горит кровля одноэтажного ангара.

Площадь возгорания составила 600 кв. м. На место выехали два пожарных расчета, также работает техника администрации.

Собственники успели вывести животных из помещения, угрозы их жизням нет.

Площадь пожара 600 кв. метров Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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