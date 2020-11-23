Опубликована актуальная информация о лекарствах в аптеках Саратова на 23 ноября 2020 года

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Обновилась информация о наличии лекарственных препаратов в аптеках Саратова и области.
Ее по мере формирования начал публиковать оперативный штаб саратовской области в канале «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Представлены актуальные данные о наличии основных противовирусных и жаропонижающих препаратов в аптеках Саратовской области на 23 ноября 2020 года.
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