Опубликована актуальная информация о лекарствах в аптеках Саратова на 23 ноября 2020 года

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Обновилась информация о наличии лекарственных препаратов в аптеках Саратова и области.

Ее по мере формирования начал публиковать оперативный штаб саратовской области в канале «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Представлены актуальные данные о наличии основных противовирусных и жаропонижающих препаратов в аптеках Саратовской области на 23 ноября 2020 года.

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