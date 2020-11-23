Сотрудница колонии в Энгельсе заметила перебросивших телефоны мужчин и смело перегородила им дорогу

В Энгельсе Саратовской области Ольга Мельниченко, сотрудница колонии №2 помогла задержать троих злоумышленников.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСИН, проезжая на своей машине домой мимо колонии старший инспектор отдела кадров и работы с личным составом учреждения увидела, как мужчины перебросили в колонию свертки и сели в такси.

Она не раздумывая, прибавила скорость, объехала автомобиль и перегородила ему дорогу.

В это время к ним прибежали сотрудники дежурной службы и отдела охраны колонии строгого режима, которые увидели переброс по камерам.

Благодаря действиям Ольги осужденные не получили шесть мобильников, SIM-карту и две зарядки для телефонов.

На мужчин возбудили административное дело и передали полиции.

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