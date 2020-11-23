Перекресток в Саратове не поделили Toyota и Mercedes

Утром 23 ноября в центре Саратова столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, в аварию попали автомобили Toyota и Mercedes.

Примерно в 11:10 напротив дома №201 по улице Чернышевского автомобиль Mercedes выехал на перекресток на красный свет. Там он столкнулся с Toyota.

В аварии пострадали41-летний водитель автомобиля Toyota и 26-летняя пассажирка Mercedes. Оба были госпитализированы.

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