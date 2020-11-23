Перекресток в Саратове не поделили Toyota и Mercedes

Утром 23 ноября в центре Саратова столкнулись две иномарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, в аварию попали автомобили Toyota и Mercedes.
Примерно в 11:10 напротив дома №201 по улице Чернышевского автомобиль Mercedes выехал на перекресток на красный свет. Там он столкнулся с Toyota.
В аварии пострадали41-летний водитель автомобиля Toyota и 26-летняя пассажирка Mercedes. Оба были госпитализированы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.