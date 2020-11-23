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Коронавирус Covid-19

В Саратовской области коронавирусом заразились 2295 медработников

Выплаты положены 1172 из них
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Иногда врачам приходилось публично даоказывать свое право на выплаты

Иногда врачам приходилось публично даоказывать свое право на выплаты

В Саратовской области выплаты из-за заражения коронавирусом на работе начислены 924 медработникам, это 63,581 млн рублей.

Всего инфицирование зарегистрировано у 1172 медработников. Еще 245 дел сейчас на рассмотрении в ФСС. Об этом на брифинге 23 ноября сообщил первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

С начала пандемии от COVOD-19 умерли 15 медработников. Всего заболевших, считая тех, кому выплаты не полагаются, 2295 человек.