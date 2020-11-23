Программу «Саратовских страданий» сократили из-за коронавируса

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В Саратове 25 ноября начнет работу фестиваль «Саратовские страдания».

Как рассказали «КП-Саратов» организаторы мероприятия, фестиваль в этом году пройдет в урезанном формате и завершится уже 1 декабря. Причиной является сложная эпидемическая обстановка.

Программа сокращена до минимума. Перед началом фестиваля будут показаны фильмы саратовских авторов о Саратове. Откроется он лентой «Адвокат» в пятницу, 27 ноября.

Ряд фильмов организаторы намерены показать во время новогодних каникул.

На фестивале будут соблюдаться требования Роспотребнадзора. Максимальное число посетителей в залах Дома кино составит43 и 13 в Большом и Малом соответственно, поэтому продажа билетов начата заранее. Стоимость их составляет 10 рублей.

- Между сеансами будет проводиться проветривание помещения. Вход возможен только в масках. Будет проводиться измерение температуры, — отметили организаторы.

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