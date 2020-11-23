Мужчина умер в больнице Энгельса через два дня после госпитализации

В Энгельсе Саратовской области погиб 37-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он был госпитализирован утром 20 ноября с улицы Мясокомбинат, но через два дня скончался, не приходя в сознание.

Начата доследственная проверка. Эксперты обнаружили на виске погибшего небольшую ссадину, других травм на теле не было.

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