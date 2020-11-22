В Балакове строят две кислородные станции для больных с коронавирусом

Фото из Инстаграм Романа Бусаргина

В Балакове на базе ковидного госпиталя строятся две кислородные станции.

Как сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин на своей странице в Инстаграм, сейчас в больнице есть 450 коек, на следующей неделе откроется еще 46. Кислород подается в 161 койку, но пока что баллонами.

Дополнительно оборудовано кислородом будет 225 коек. Переподключение первого корпуса начнется в ближайшие дни. Там лежат пациенты в тяжелом состоянии.

Также по плану 1 декабря запустится новая лаборатория для проведения ПЦР-исследований. Всего на территории района их будет три.

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