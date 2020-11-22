В понедельник саратовские школьники останутся на дистанционном обучении

Завтра, 23 ноября, саратовские школьники продолжат обучаться дистанционно.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Минобразе, речь идет об учениках с 6 по 11 классы из Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов.

Также завтра будет решено, выйдут ли ребята учиться очно во вторник, 24 ноября. Все зависит от заболеваемости педработников и обучающихся, получения рекомендаций Роспотребнадзора и оперативного штаба.

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