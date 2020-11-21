В Энгельсе водитель Lada Largus сбил пешехода

Вчера, 20 ноября, в 18:30 у дома №12 на Кожевенной улице в Энгельсе 47-летний водитель Lada Largus устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным под колеса его авто попал 46-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.