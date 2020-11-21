В шести автобусах Саратова выявлены нарушения масочного режима

Сотрудники полиции и минтранса Саратовской области, чиновники, депутаты и общественники проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте Саратова.
Рейд по маршрутам №3, 6, 55, 55А, 18Д, 105 прошел в поселке Комсомольский.
На конечных остановках водители дезинфицируют поручни и сидения.
Отмечается, что пассажиры и водители стали чаще носить медицинские маски.
Без нарушений тоже не обошлось, с гражданами провели разъяснительные беседы.
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