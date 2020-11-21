Водители легковушек столкнулись под Саратовом и попали в больницу

Вчера, 20 ноября, в 18:00 на 19 километре трассы, ведущей из Саратова в Балтай Новобурасского района случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 46-летний водитель ВАЗ-2107 поворачивал налево и не захотел уступать Chevrolet Lanos, за рулем которого был 24-летний парень. Машина ехала ему навстречу.

В результате столкновения оба шофера попали в больницу.

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