Поселок и четыре улицы в Саратове остались без воды

Сегодня, 21 ноября, несколько улиц в Саратове остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения до 17:00 попала Курдюмская улица на участке от Вишневой до 1-й Аптечной, Вишневая от Курдюмской до проспекта 50 лет Октября, проспект 50 лет Октября, 63, 65, 1-я Аптечная.

До 20:00 придется подождать жителям Шарковки.

Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.

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