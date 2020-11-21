Парень скончался в опрокинувшемся ВАЗе под Саратовом

Фото: УГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 21 ноября, около 7:00 в Ровенском районе Саратовской области произошла смертельная авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, все случилось на 492 км трассы, ведущей из Самары в Волгоград в Ровенском районе.
По предварительным данным, 22-летний парень ехал за рулем ВАЗ-2107, машина опрокинулась.
От полученных травм молодой человек скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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