Парень скончался в опрокинувшемся ВАЗе под Саратовом

Фото: УГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 21 ноября, около 7:00 в Ровенском районе Саратовской области произошла смертельная авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, все случилось на 492 км трассы, ведущей из Самары в Волгоград в Ровенском районе.

По предварительным данным, 22-летний парень ехал за рулем ВАЗ-2107, машина опрокинулась.

От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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