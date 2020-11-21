Валерий Радаев поручил оказать помощь родственникам убитого шестилетнего ребенка

Вчера, 20 ноября, страшная трагедия произошла на улице Рабочих Маёвок — оборвалась жизнь шестилетнего ребенка.

Напомним, 37-летний мужчина попросил знакомого посидеть с пасынком и ушел. Когда он вернулся, то обнаружил только бездыханное тело мальчика и следы крови. Ребенка буквально искромсали ножом.

В отношении 47-летнего гражданина, который оставался с несовершеннолетним, возбуждено уголовное дело, его задержали.

Расследование взял под свой контроль прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

В связи с трагедией губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства региона Ирине Седовой организовать проверку профильными службами обстоятельства по данному делу.

А также оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего мальчика.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.