За неделю на водоемах Саратовской области нашли три трупа

В Саратовской области нашли вмерзший в лед труп

В Саратовской области за неделю нашли три трупа на водоемах.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства, 14 ноября в реке Щербедина Турковского района нашли обнаружили тело мужчины, вчера — в селе Логиновка из реки Еруслан спасатели извлекли вмерзшее в лед тело мужчины, а сегодня нашли 33-летнего утопленника из Волги в районе Усть-Курдюма.

Начальник ведомства Юрий Юрин предупредил граждан, что с наступлением холодов на водоемах начинается образовываться лед. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако, каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Также с 16 ноября действует запрет навигации для маломерных судов.

Из Волги достали тело утопленника

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