Коронавирус унес жизни четырех женщин и мужчины в Саратове

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались пять человек.

В министерстве здравоохранения сообщили подробности о погибших.

Среди них четыре женщины в возрасте 56, 57, 65 и 71 года. Первые две страдали артериальной гипертензией и заболеванием почек. У третьей имелись коронарная патология и заболевания эндокринной системы. Самая возрастная пациентка также стояла на учете с болезнью эндокринной системы и почек.

Умер также 45-летний мужчина с ожирением.

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