В Саратовской области благоустроили 109 парков и скверов

В Саратовской области благоустроили все запланированные для этого в 2020 году парки.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства и ЖКХ, работы шли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего работы велись на 109 общественных территориях во всех 42 районах. Скверы и парки для благоустройства выбрали сами жители в ходе рейтинговых голосований и общественных обсуждений.

Например, в Балашове обустроили четыре территории, появились скейт-парк и площадка для воркаута, «Арбузное дерево» и многое другое.

Также в 2020 году запланировано отремонтировать 123 двора. Из всего списка осталось четыре в Энгельса, 119 по области — готовы.

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