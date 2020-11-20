ГИБДД предупреждает саратовцев об обледенелых дорогах и просит снизить скорость

Саратовцев предупреждают о неблагоприятной обстановке на дорогах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, в выходные дни ожидается снег, поэтому автомобилистов просят сменить летние шины на зимние.

Также в связи с ухудшением погоды, обледенением проезжей части водителей призывают проявлять осторожность: снизить скорость и соблюдать дистанцию.

- На обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости. Повышенного внимания такие участки требуют в утренние и вечерние часы при перепадах температуры окружающего воздуха, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

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