Хоровую и художественную школы Саратова решено пока оставить в здании на улице Шевченко

Детские хоровую и художественные школы решено пока оставить в здании на Шевченко Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Борьба родителей детей, которые учатся в художественной и хоровой школах Саратова, на улице Шевченко, принесла плоды.

Как сообщили «КП-Саратов» инициативные родители, достигнута договоренность о переезде учеников в помещения на первом этаже того же здания. Их площадь составляет 440 кв. метров и они практически полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Ученики будут заниматься в помещениях первого этажа

Об этом говорилось сегодня, 19 ноября, на очередной встрече родителей, представителей администрации Саратов, собственника здания и Государственного пожарного надзора.

Родители встретились с чиновниками, владельцем здания и Госпожнадзором

Кроме того, стало ясно, что до конца 2020 года обе школы точно останутся на прежнем месте.

Собственник здания выразил намерение заключит договор аренды на 2021 год. А при благоприятном прогнозе в экономике, есть шанс, что его продлят на пять лет.

- Найден компромисс с владельцем данного здания, он идет нам навстречу и отдает первый этаж под расположение обеих школ. По требованиям пожарного надзора также будет расширен выход. Кроме того, владелец отремонтирует нам помещения за свой счет. Пока мы остаемся на прежних этажах. За это время будет сделан ремонт, мы проведем пожарную сигнализацию «Стрелец-мониторинг», это очень большой объем работы. А в первом квартале будущего года переезжаем на первый этаж. Вопрос решен, — заявил по итогам встречи председатель Управления по культуре администрации Саратова Максим Макуров.

Планируется продлить договор аренды Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Родители выразили благодарность за помощь в разрешении ситуации. Кроме того, они особо подчеркнули роль в поиске компромисс министра культуры Татьяны Гараниной и собственника здания Олега Подборонова.

- Они приняли активное участие в решении поставленной проблемы, делали и продолжают делать все возможное. Коллектив родителей выражает благодарность за отзывчивость и принятые меры. Также мы благодарны СМИ, которые не остались безучастны к ситуации и активно освещали происходящее. Мы очень надеемся на заключение договора аренды с 1 января 2021 года на пять лет, а не на один календарный год! Иначе история очень скоро повторится, — рассказала мама ученика детской хоровой школы Ольга.

Напомним, ранее сообщалось, что школы планируется перевести в здание на 1-м Глебучевом проезде. Но это не устроило родителей, так как сильно осложняло бы доступность нового адреса, а кроме того, вызывало сомнения в безопасности детей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.