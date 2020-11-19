Лидия Златогорская призвала депутатов отбросить политические амбиции и поддержать социальную журналистику

В Саратовской области развивается социальная журналистика.

Как отметила Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, социально значимым темам в местных СМИ уделяется большое внимание. Например, с начала года было показано около 300 сюжетов и программ на ТВ, в интернет-изданиях опубликовано более 1,7 тыс. материалов, а в газетах — более 250 полос.

Также она заявила, что большую роль в процессе играют гранты, получаемые СМИ в творческих конкурсах. В 2020 году победителями стали 62 проекта.

- Грантовая система помогает журналистам реализовывать сложные, но очень важные для общества проекты. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне достойное отражение в СМИ нашли тема подвига наших земляков на фронте и в тылу. Журналисты представили глубокие, часто эксклюзивные работы, — уверена Лидия Златогорская.

Она привела несколько примеров: серия передач «Письма памяти», проект «Рядовые Победы», а также проект ИД «Волга-Медиа» «Карта памяти Саратовской области», в котором журналисты пополняли материалами страницы, посвященные каждому району области.

Большое внимание СМИ уделяют материалам по реализации нацпроектов, которые посвящены актуальным вопросам жизни общества. Это и ЖКХ, и ремонт дорог, и культура.

- «Сильный бизнес» — проект, реализуемый газетой «Аргументы и факты — Саратов», открыто и глубоко говорит о проблемах предпринимательства, занятости, условиях ведения бизнеса. Сложный материал, требует погружения, внимания и точных знаний, — подчеркнула председатель регионального Союза журналистов России.

Она уверена, что информационное партнерство власти и СМИ должно развиваться и дальше. Хотя имеются проблемные вопросы в части финансирования.

- Так сложилось, что мы не попадаем на начало бюджетного года. Выделение средств на конкурс происходит среди года, когда сверстаны проекты, планы и бюджеты редакций. Но в этом году нашей отрасли особенно трудно, как и другим. Конечно, хотелось бы большего понимания со стороны областных законодателей. Считаю, что именно сегодня как никогда важно развивать цивилизованные партнерские отношения со СМИ, поддерживать развитие социальной журналистики, в том числе и финансово. Хочу призвать парламентариев отбросить политические и человеческие амбиции, услышать мнение экспертов и специалистов в области медиа, — заявила Лидия Златогорская.

Она удивлена позицией некоторых депутатов, которые выступают против поддержки муниципальных СМИ и призывает выслушать мнение редакторов районных газет.

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