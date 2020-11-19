Сделать тест на COVID-19 за 48 часов: Саратовский минздрав прокомментировал возможности

В минздраве Саратовской области 19 ноября рассказали, как будут справляться с нормативом по тестированию - тест должен быть готов в течение 48 часов.

- Этот интервал оценивается с момент поступление анализа в лабораторию. В Саратовской области есть отдаленные районы, иногда более 400 км приходится проезжать, чтобы привезти тест. А везти каждый тест отдельно - невозможно.

Сейчас в кратчайшие сроки идет закупка и в отдаленные районы будут доставлены экспресс-тесты. Они могут быть использованы для предварительного диагноза. Более 8 тысяч тестов будет закуплено, - рассказал замминистра здравоохранения Денис Грайфер на брифинге 19 ноября.

- Чтобы не приходилось гонять каждый день машину, чтобы обследовать пациента на корону, – пояснил Грайфер.