Инспектор-взяточник в Саратовской области оплатил двухмиллионный штраф

В Саратовской области осужденный оплатил двухмиллионный штраф за взятку и сумму самой взятки.

- Ранее, в апреле 2019 года, осудили 35-летнего сотрудника ГИБДД. Его признали виновным в получении должностным лицом взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Преступление произошло в конце июня 2017 года. Житель Алтайского края ехал на машине с женой и четырьмя детьми на юг по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Около села Елшанка Воскресенского района их остановил ГИБДДшник. Он обвинил водителя в нарушении ПДД и потребовал взятку. У мужчины не оставалось другого пути, кроме как дать деньги нечистому на руку дорожному полицейскому 30 тыс. рублей.

Суд приговорил инспектора к выплате штрафа 2 млн рублей. Также прокурор обратился с иском о взыскании суммы взятки.

Осужденный оплатил штраф и требуемую сумму.

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