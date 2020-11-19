На дороге к Кумысной поляне выбросили мешки с мусором

Мешки с мусором выбросили на дороге. Фото Наташи Катковской
Жительница Саратова возмутилась мешками со строительным мусором на дороге.
Как сообщила в группе «Саратов онлайн» пользователь под именем Наташа Катковская, мусор лежит на подъезде к Октябрьскому ущелью и Лысой горе.
- Все эти мешки были закинуты за отбойник в лес в разных местах, видимо, чтобы не сильно в глаза бросалось, — написала она.
Мешки кинули за отбойник. Фото Наташи Катковской
Женщина призывает повесить камеры наблюдения на подъездах к Кумысной поляне.
В комментариях жители отметили, что мусор могли выкинуть в неположенном месте работники компании, которая должна его утилизировать, но решила сэкономить таким образом.
Недобросовестные граждане избавились от строительного мусора. Фото Наташи Катковской
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