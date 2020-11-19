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На дороге к Кумысной поляне выбросили мешки с мусором

Жительница просит установить камеры наблюдения
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Мешки с мусором выбросили на дороге. Фото Наташи Катковской

Мешки с мусором выбросили на дороге. Фото Наташи Катковской

Жительница Саратова возмутилась мешками со строительным мусором на дороге.

Как сообщила в группе «Саратов онлайн» пользователь под именем Наташа Катковская, мусор лежит на подъезде к Октябрьскому ущелью и Лысой горе.

- Все эти мешки были закинуты за отбойник в лес в разных местах, видимо, чтобы не сильно в глаза бросалось, — написала она.

Мешки кинули за отбойник. Фото Наташи Катковской

Мешки кинули за отбойник. Фото Наташи Катковской

Женщина призывает повесить камеры наблюдения на подъездах к Кумысной поляне.

В комментариях жители отметили, что мусор могли выкинуть в неположенном месте работники компании, которая должна его утилизировать, но решила сэкономить таким образом.

Недобросовестные граждане избавились от строительного мусора. Фото Наташи Катковской

Недобросовестные граждане избавились от строительного мусора. Фото Наташи Катковской

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