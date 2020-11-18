Хоровую и художественную школы переселяют на задворки Саратова

Жители Саратова, родителей детей, которые учатся в хоровой и художественной школах на улице Шевченко, бьют тревогу.

Дело в том, что учреждения переводят в новое здание на 1-м Глебучевом проезде, 2а.

Новое здание находится в неудобном для большинства месте, туда не ходит общественный транспорт, и рядом расположены заброшенные дома.

- В эту глушь просто никто не будет отпускать одних ребят, да и сами дети не пойдут туда (узнав об этом, большинство из них хотят отказаться от занятий), — говорится в обращении, опубликованном на странице Ольги Сокольской, саратовского активиста.

В комментариях люди опасаются слишком неудачного расположения школы и отсутствия к нему нормальных безопасных подходов.

Здание также не устраивает родителей.

- Оно не соответствует тому образу и тем требованием, которые должны быть для такого творчества! Там учатся будущее деятели искусств! А что в нем по факту? Где стиль, который должен быть у людей творческих, который обязан прививать с детства? Его нет — говорится в обращении родителей.

В комментарии управления по культуре администрации Саратова говорится, что переселение из дома на Шевченко, 2 является вынужденной мерой.

- Причина состоит в несоблюдении арендодателем договорных обязательств по приведению помещений в соответствие с требованиями Госпожнадзора. Новое здание, куда предполагается переезд (1-ый Глебучев переулок, д. 2а), капитально отремонтировано, учебные классы соответствуют санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. Информация об этом доводилась до родителей в индивидуальном порядке. Также будет организована встреча представителей профильного управления администрации города и родителей обучающихся, где вопрос будет обсуждаться более детально, — отметили в Управлении по культуре.

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