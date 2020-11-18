Из гаража саратовца украли 150 розеток и 100 электросчетчиков

В Саратове полиция нашла подозреваемого в краже из гаража на 118 тыс. рублей.

- Мужчина 16 ноября, придя в гараж на 3-й Садовой, увидел, что замок сломан. Из помещения украли два комплекта зимней резины, сноуборд, электрические детские качели, четыре удочки, четыре донки, три спиннинга, три электрических водонагревателя, 150 розеток, 100 электросчетчиков, ящик с инструментами и детский манеж, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция возбудила дело и задержала 32-летнего горожанина. Он признался, что сдал похищенное в ломбард. Мужчине выписали подписку о невыезде.

Правоохранители просят граждан принять меры, чтобы обеспечить сохранность своего имущества. Например, установить на гараже сигнализацию, не оставлять ценные вещи в гараже на виду и не звать малознакомых людей внутрь.

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