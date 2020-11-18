Жителя Балакова будут судить за попытку зарезать сожительницу

В Балакове Саратовской области будут судить 21-летнего юношу, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее молодой человек уже был судим.

По версии следствия, в ночь на 28 июня он поссорился с 28-летней сожительницей в съемной квартире на улице Шевченко. Из ревности парень попытался задушить женщину петлей из пояса. Когда ему не удалось, он начал бить ее, причем дважды ударил кулаком по голове, а потом еще два раза — ножом по рукам и в шею.

Тем самым он причинил тяжкий вред здоровью женщины, ранив щитовидную железу и трахею.

Осознав, что натворил, парень позвонил своей матери и все рассказал. Та вызвала скорую помощь, пострадавшую удалось спасти.

Дело направлено в суд.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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