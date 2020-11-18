В Саратовской области пара лишилась квартиры за долг по кредиту в 1 млн рублей

Семейная пара из Саратовской области взяла в банке кредит на более чем 1 млн рублей, а возвращать средства они не захотели.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УФССП, даже возбуждение исполнительного производства никак не повлияло на супругов.

Банк пошел в суд с требованием о взыскании их заложенной квартиры в счет оплаты долга.

Правосудие встало на его сторону, теперь жители региона остались без жилплощади.

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