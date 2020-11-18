Угонщики на буксире дотащили машину до села в Балаковском районе

В Балакове вынесен приговор по делу об угоне автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновными признаны 17-летний юноша и ранее судимый 27-летний мужчина.

Преступление было совершено 30 ноября 2019 года. Мужчина с подростком ехали на ВАЗ-2112 по дороге вблизи села Еланка и заметили стоящий на обочине ВАЗ-21099. Они решили его угнать, для чего старший из сообщников разбил трубой стекло с пассажирской стороны. Младший в это время следил за обстановкой вокруг.

Оба залезли в салон, и юноша попытался завести двигатель, разобрав замок зажигания, но безуспешно. Тогда мужчина прицепил машину тросом к своему авто и они отбуксировали ее в село Плеханы.

Там злоумышленники все же сумели запустить двигатель. На угнанной машине юноша приехал в родное село в Марксовском районе, а потом вновь отправился в Балаковский. Там он бросил машину возле села Плеханы, так как его заметили сотрудники ГИБДД.

Впоследствии полиция установила личности угонщиков. Оба признали вину и раскаялись.

Мужчину отправили в колонию общего режима на два года. Юноше назначили условный срок на год.

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