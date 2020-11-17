Заболеваемость среди учителей Саратова не снижается

Учителя саратовских школ продолжают болеть Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Саратове, Балаковском, Балашовском и Энгельсском районах, где школы переведены на дистанционное обучение, порядка 7,8% учителей находятся на больничных листах.

Об этом на заседании координационного совета сообщила и.о. министра образования Елена Нерозя.

Из общего числа учителей 286 болеют ОРВИ, у 221 пневмония, а у еще 155 диагностирован коронавирус. Причем по сравнению с данными за предыдущую неделю, заболеваемости педагогов не снизилась.

Кроме того, она рассказала, что дистанционное обучение школьников ведется на онлайн-платформах. В случае необходимости отдельным категориям детей по индивидуальным заявлениям выдаются технические средства. Так, в Саратове их получили 134 ребенка, в Балашовском районе — десять. В Энгельсском и Балаковском пока этого не потребовалось.

Выдача продуктов питания школьникам, ушедшим на дистанционное обучение, начнется с 19 ноября.

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