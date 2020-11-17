В Саратовской области семимильными шагами продолжает распространяться коронавирус

В Саратовской области ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова, за последнюю неделю зарегистрировано около трех тыс. случаев COVID-19.

- Это больше, чем на предыдущей неделе. Также выявлено 3 354 заболевания пневмонией, это на 15,6% выше показателя предыдущих недель. Однако только 7,9% пневмоний подтверждены как ковидные, — отметила Кожанова.

Также за неделю зарегистрировано более 18 тыс. случаев заболевания ОРВИ. В основном простывают взрослые, в этой возрастной группе превышен эпидпорог. Из всех заболевших 22% — пенсионеры.

Также стабилизировалась ситуация с гриппом среди людей от 30 до 39 лет.

А вот среди пенсионеров старше 65 заболеваемость снизилась на 31%, но это не повод перестать самоизолироваться, как говорит Кожанова.

Глава ведомства также напомнила, что вышло постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Согласно ему, сроки тестирования на коронавирус не должны превышать 48 часов, а также количество исследований не должно быть меньше, чем 200 на 100 тыс. человек.

- Сегодня показатель тестирования — 226,6. Но вскоре явно примут решение об увеличении показателя, поэтому уровень лабораторных исследований нужно нарастить в кратчайшие сроки, — заявила Кожанова.

О порядке двухсуточного тестирования на коронавирус главный санитарный врач также подчеркнула, что надо не только информировать о результатах, но и работать с контактными лицами, которым надо изолироваться.

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