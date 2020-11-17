В Саратовской области родилось более тысячи недоношенных детей

Современные методы позволяют спасти жизнь большинству недоношенных новорожденных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области за десять месяцев 2020 года родились 15 585 детей.

Об этом на брифинге в Минздраве 17 ноября рассказал заместитель министра Денис Грайфер, сообщив, что именно сегодня отмечается международный День белых лепестков — именно так называют недоношенных новорожденных.

Из общего числа таких детей, 1 132 родились с массой до килограмма. А 75 — даже меньше. Саратовским медикам удалось даже спасти одного младенца, который появился на свет массой 400 граммов.

По словам Дениса Грайфера, современные методы выхаживания позволяют спасти примерно 81% детей до килограмма и 95% — до 1,5 килограммов.

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