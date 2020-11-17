В Балашове «Газель» врезалась в столб и опрокинулась перед жилым домом

В Балашове опрокинулась «Газель» после встречи со столбом Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балашове Саратовской области сегодня утром, 17 ноября, случилось ДТП.

- Около 07:55 у дома №54 по улице Гагарина 38-летний водитель «Газели» не справился с управлением. Машина врезалась в столб и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В аварии никто не пострадал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.