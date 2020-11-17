В Саратовской области болеют 9% медиков

В Саратовской области на больничном находятся порядка 9% медиков.

Как сообщил на брифинге в Минздраве 17 ноября заместитель министра Денис Грайфер, это 76 врачей, 71 средний и 79 младших медработников. При этом он подчеркнул, что не все из них заражены коронавирусом.

Им переболели порядка 2,1 тыс. сотрудников медицинских организаций. Причем лишь половина — при выполнении профессиональных обязанностей.

Кроме того, коронавирус за время пандемии был диагностирован у 822 медиков, которым выплачено более 60 млн рублей. Также шесть медиков скончались от коронавируса.

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