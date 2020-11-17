В квартире на Омской найден труп

В Саратове возбуждено уголовное дело о смерти 38-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело с кровоподтеками и ссадинами было обнаружено в квартире дома на улице Омская 15 ноября.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы и кровоизлияние в мозг.

По подозрению задержан ранее судимый 49-летний мужчина. Решается вопрос о мере пресечения.

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