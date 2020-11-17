В Саратове ожидаются сильный ветер и изморозь

В Саратовской области сегодня, 17 ноября, ожидается переменная облачность.

- Осадков не будет, местами — изморозь менее 10 мм, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами днем до 14 м/с.

Столбик термометра днем покажет -3…-8 градусов.

В 2019 году 17 ноября день был погожим, а воздух теплее — 0…-5 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.