Володин потребовал прекратить «рвачество» саратовских застройщиков

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин резко раскритиковал позицию саратовских застройщиков.
Соответствующее видео размещено на странице его сторонников в социальной сети Instagram.
Володин отметил, что недопустимо строить жилые микрорайоны без необходимой социальной инфраструктуры: школ, поликлиник, парков и так далее.
- Ваше рвачество, господа застройщики, наносит вред гражданам, — заявил Володин.
Он призвал губернатора Валерий Радаева и прокуратуру «жестко это прекращать».
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