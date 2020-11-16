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Володин потребовал прекратить «рвачество» саратовских застройщиков

Он призвал власти переломить ситуацию
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин резко раскритиковал позицию саратовских застройщиков.

Соответствующее видео размещено на странице его сторонников в социальной сети Instagram.

Володин отметил, что недопустимо строить жилые микрорайоны без необходимой социальной инфраструктуры: школ, поликлиник, парков и так далее.

- Ваше рвачество, господа застройщики, наносит вред гражданам, — заявил Володин.

Он призвал губернатора Валерий Радаева и прокуратуру «жестко это прекращать».

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