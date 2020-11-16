Активисты Саратовского ЛДПР отправились в полицию поздравлять сотрудников

Активисты ЛДПР поздравили полицейских Саратова

В Саратове активисты регионального отделения ЛДПР поздравили сотрудников полиции с профессиональным праздником — Днем работников органов внутренних дел.

- Но даже в праздник наши доблестные блюстители порядка не теряют бдительности, и потому сначала девушек, пришедших с подарками, обыскали, потом проверили их телефоны и лишь после такой суровой встречи полицейские расслабились и позволили себя наградить. Но наши девчата не обиделись, отнеслись с пониманием... Такая служба — опасная, трудная, серьезная, — рассказали в реготделении.

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